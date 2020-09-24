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ارتفاع الطلب على الدولار مع تراجع الأسهم بفعل مخاوف مرتبطة بكورونا

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_ تمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات يوم الخميس بعدما أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية من حالات العدوى بفيروس .

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ويواجه اليورو، الذي تضرر بالفعل بسبب مخاوف من العودة لفرض إجراءات عزل عام مشددة، عقبة إضافية يوم الخميس حيث سيجري نشر بيانات ثقة الشركات الألمانية.

ومن المرجح أن يواصل الدولار صعوده حيث عززت زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا في أوروبا شهية الإقبال عليه كملاذ آمن فيما دعا صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) الحكومة الأمريكية لتقديم المزيد من الدعم المالي.

وجرى تداول الدولار عند 1.656 مقابل اليورو يوم الخميس عند أقل بقليل من أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه يوم الأربعاء.

وتماسك الدولار بالقرب من أعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.9236 كما تمسك بمكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة مقابل الين الياباني وسجل 105.45 ين.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.2705 دولار قرب أقل مستوياته أمام العملة الأمريكية منذ أواخر يوليو .

وارتفع الدولار هذا الأسبوع بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا في أوروبا وبريطانيا وهو ما قوض تفاؤل المستثمرين بشأن التقدم في ابتكار لقاح.

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وسجل مؤشر الدولار 94.430 مقابل سلة من ست عملات رئيسية يوم الخميس قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.45 بالمئة إلى 0.7042 دولار أمريكي ليقترب من أدنى مستوياته منذ 21 يوليو .

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6529 دولار أمريكي ليضيف إلى تراجع بنسبة 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة عندما ألمح البنك المركزي المصري النيوزيلندي إلى مزيد من التيسير النقدي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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