البنك الأهلي يمنح 300 مليون جنيه قرضا معبريا لشركة مكسيم للاستثمار العقاري

دوت الخليج – وافق البنك الأهلي المصري، على منح تمويل معبري لصالح شركة مكسيم للاستثمار العقاري لتمويل مشروع “Bo Island” بسيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وذلك في إطار التحالف الذي يقوده البنك لدراسة منح قرض مشترك من خلال عدد من البنوك المشاركة.

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وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التمويل الذي تبلغ قيمته 300 مليون جنيه، يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة لمساندة المشروعات التي تعزز مستهدفات الدولة والتي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي وخطط التنمية بالدولة بشكل عام، ومنها القطاع العقاري والبناء والتشييد لما تتمتع به تلك القطاعات من القدرة على حفظ قيمته الاستثمارية على المديين المتوسط وطويل الأجل.

وأضاف أن أهمية القطاع العقاري تأتي من ارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها صناعة الحديد والأسمنت والسيراميك والأخشاب والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية وغيرها من الصناعات التكميلية والتي يحرص البنك على تمويلها لما تتيحه من توفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية وهو الدور الذي يتبناه البنك الاهلي بشكل متنامي.

وأكد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن القرض يستهدف تمويل التكاليف الاستثمارية لمشروع بو أيلاند في إطار ترتيب قرض مشترك بين عدد من البنوك المشاركة، من خلال التنسيق المستمر بين فرق العمل المختصة بتلك البنوك وصولا للمراحل النهائية للتنفيذ لضمان تحقيق المستهدف من التمويل بأفضل الأساليب وأسهل الاجراءات.

من جهته أوضح د. محمد كرار، رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم للاستثمار العقاري، أن مشروع Bo Island يقع بالكيلو 120 بطريق الاسكندرية / مطروح الصحراوي بخليج سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي الغربي، وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل على مسطح يبلغ 950 فدان بما يعادل نحو 4 مليون م2.

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وأشار إلى أن الشركة وقعت مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لاستكمال المشروع مع عدد من شركائها الاستراتيجيين والمتمثلين في شركات المقاولات المسند إليهم تنفيذ أعمال البناء والإنشاءات المختلفة بالمشروع وذلك بهدف دفع عجلة استكمال الإنشاء والإسراع في وتيرة البناء في جميع مراحل المشروع والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 20 مليار جنيه.

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