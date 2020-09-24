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مبيعات عالمية تدفع أسهم أوروبا لأدنى مستوى في 3 أشهر

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CairoBank

سي إن بي سي _ دفعت عمليات بيع للأصول عالية المخاطر عالميا الأسهم الأوروبية قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الخميس 24 سبتمبر، إذ أدى غياب تحفيز جديد في الاقتصاد الأمريكي وموجة ثانية من الإصابات بفيروس لإثارة مخاوف بشأن تباطؤ التعافي العالمي.

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ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1% بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 26 يونيو ، بينما تراجعت بورصات فرانكفورت ولندن وباريس بين 0.6% و1%.

وتكبدت مؤشرات وول ستريت خسائر كبيرة أمس بقيادة أسهم التكنولوجيا بعد أن دعا مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأميركي) إلى مزيد من المساعدة الحكومية من الكونغرس بينما عززوا موقفهم لتيسير السياسة النقدية.

في غضون ذلك، أصبحت فرنسا أحدث دولة أوروبية تعيد فرض قيود مع كشف الحكومة عن خريطة “لمناطق خطرة” لفيروس كورونا ومنح السلطات المحلية بالمناطق الأشد تضررا أياما لتشديد قيود أو المخاطرة بإعلان حالة طوارئ صحية هناك.

وانخفضت القطاعات الشديدة التأثر بالنمو كالسفر والنفط والغا نحو 2% مما ضغط على السوق.

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كما تراجعت أسهم التكنولوجي 2%.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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