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العربية لحليج الأقطان تساهم بمبلغ 70 مليون جنيه لزيادة رأسمال شركة النيل الحديثة

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رنا ممدوح  _ وافق مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان في جلسته المنعقدة أمس على زيادة رأسمال شركة النيل الحديثة للأقطان ( شركة تابعة ومملوكة لشركة أموال العربية للأقطان) بقيمة 100 مليون جنيه.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العربية لحليج الأقطان تسجل دخول كمساهم جديد بقيمة 70 مليون جنيه والتنازل عن الاكتتاب عن باقي قيمة الزيادة لصالح قدامي مساهمي النيل الحديثة للأقطان.

واطلع مجلس الإدارة في جلسته على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن الفترة المالية المنتهية في يونيو الماضي، وتم اتخاذ قرار المجلس بحضور أغلبية الأعضاء بعدم توزيع أرباح هذا العام واعتماد ترحيل الأرباح للعام القادم.

وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها مطلع اكتوبر القادم.

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وفي بيان توضيحي للشركة أشارت أنها ستقوم بضخ مبلغ الزيادة في النيل الحديثة للأقطان عن طريق السيولة النقدية المتوفرة بالشركة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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