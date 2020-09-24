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أبو قير للأسمدة تكلف الأهلى كابيتال لتدبير تمويل بنكي لمشروع خفض الانبعاثات بمصنع اليوريا

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رنا ممدوح  _ وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية في جلسته المنعقدة أمس، على البدء في اتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية لمشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع يوريا ابوقير 3 من 1925 طن / يوم إلى 2370 طن أي بنحو 154 ألف طن سنويا.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنهت تعتمد على التمويل البنكي لتنفيذ هذا المشروع، ولذلك قامت بتكليف الأهلى كابيتال القابضة – المستشار المالي للشركة – بالعمل على تدبير التمويل اللازم.

كما وافق المجلس على أن تقوم شركة Stamicarbon بصفتها مانح الرخصة بتقديم عرض فني / مالي لإعداد دراسة التطوير المطلوبة وتقديم التصميمات الهندسية الأساسية للمشروع Basic Engineering لرفع الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبو قير 3 من 1925 طن 8 يوم إلى 2370 طن / يوم وذلك بتطبيق تكنولوجيا MP Add-on .

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مريم الجابري

مريم الجابري

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