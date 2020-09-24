أبو قير للأسمدة تكلف الأهلى كابيتال لتدبير تمويل بنكي لمشروع خفض الانبعاثات بمصنع اليوريا

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية في جلسته المنعقدة أمس، على البدء في اتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية لمشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع يوريا ابوقير 3 من 1925 طن / يوم إلى 2370 طن أي بنحو 154 ألف طن سنويا.
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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنهت تعتمد على التمويل البنكي لتنفيذ هذا المشروع، ولذلك قامت بتكليف الأهلى كابيتال القابضة – المستشار المالي للشركة – بالعمل على تدبير التمويل اللازم.
كما وافق المجلس على أن تقوم شركة Stamicarbon بصفتها مانح الرخصة بتقديم عرض فني / مالي لإعداد دراسة التطوير المطلوبة وتقديم التصميمات الهندسية الأساسية للمشروع Basic Engineering لرفع الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبو قير 3 من 1925 طن 8 يوم إلى 2370 طن / يوم وذلك بتطبيق تكنولوجيا MP Add-on .
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