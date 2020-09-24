المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 10.25% في تحرك مفاجئ

_ رفع البنك المركزي المصري التركي سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس إلى 10.25 بالمئة يوم الخميس، وهي أول زيادة في عامين بعد أن بلغت الليرة سلسلة من المستويات القياسية المتدنية مقابل العملات الصعبة على مدى الشهر الفائت.

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والليرة متراجعة 23 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري لأسباب على رأسها مخاوف إزاء نفاد احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق الصرف وارتفاع طلب الأتراك على العملات الصعبة.

كان ثلاثة خبراء فقط من بين 17 استطلعت آراءهم توقعوا أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة يوم الخميس.

وصعدت الليرة إلى 7.5600 مقابل الدولار بعد إعلان أسعار الفائدة، من نحو 7.71 قبل ذلك.

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