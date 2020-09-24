عاجل.. مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى نهاية أكتوبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر مد تلقي طلبات تصالح البناء لنهاية شهر أكتوبر المقبل، بدلًا من نهاية شهر سبتمبر الجاري.

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أضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن هناك ازدحام كبير لتلقي طلبات التصالح في كافة المحافظات، ومن الواضح وجود رغبة في عدد كبير من المواطنين في تقنين الأوضاع.

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