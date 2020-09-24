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عاجل.. مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى نهاية أكتوبر

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر مد تلقي طلبات تصالح البناء لنهاية شهر أكتوبر المقبل، بدلًا من نهاية شهر سبتمبر الجاري.

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أضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن هناك ازدحام كبير لتلقي طلبات التصالح في كافة المحافظات، ومن الواضح وجود رغبة في عدد كبير من المواطنين في تقنين الأوضاع.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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