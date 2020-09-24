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رئيس الوزراء: تخصيص رقم قومي لكل عقار ووحدة سكنية.. وحريصون على عدم هدم أي مباني مشغولة

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه يجرى العمل على تخصيص رقم قومي لكل عقار ووحدة سكنية موجودة في مصر.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم عملية بيع وشراء العقارات، وعدم حدوث أي مخالفات في هذا الاتجاه.

وقال إن الحكومة تعمل على استرجاع إعادة البناء مرة أخرى قبل 24 نوفمبر المقبل، وأنها تحاول الإعلان عن كل الاشتراطات والأساليب الجديد لعمليات البناء قبل المدة الزمنية المحددة.

وأكد على أن الدولة حريصة على عدم هدم أية عقارات مشغولة بالأهالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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