الصين: سنتعامل وفقا للقانون مع طلب تصدير تكنولوجيا شركة بايت دانس

شينخوا _ ذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، أن مكتب التجارة ببلدية بكين قد تلقى طلبا لتصدير تكنولوجيا شركة “بايت دانس”، صاحبة تطبيق “تيك توك“. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج ولفتت إلى أن الوزارة ستتعامل مع القضية بما يتماشى مع القوانين واللوائح ذات الصلة. اضغط لتحميل العدد السابع والأربعون من نشرة دوت الخليج Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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