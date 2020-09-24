البورصة تحظر استفادة ميداف لتداول الأوراق من تنفيذ أية عمليات بنظام نقل الملكية

رنا ممدوح _ أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم، قرار رقم 36 لسنة 2020 بحظر إستفادة شركة ميداف لتداول الأوراق المالية من تنفيذ أية عمليات بنظام نقل الملكية – أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة)، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم 27 سبتمبر الجاري، وحتى 26 ديسمبر القادم كتدبير إحترازي

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأكدت البورصة في بيان صادر عنها، على ضرورة مراعاة الشركة للأحكام والضوابط الواردة بما يلي:

1- المادة رقم (261) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.

2- المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

3- البند (ب) من البند (4) من الإجراءات التنفيذية لقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بالقرار رقم (839) لسنة 2018.

Advertisements

4- المادة (الثانية) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (620) لسنة 2001.

اضغط لتحميل العدد السابع والأربعون من نشرة دوت الخليج

وعلى شركة ميداف موافاة قطاع العضوية قبل إنتهاء مدة الإيقاف بإجراءات الرقابة الداخلية التي تكفل منع حدوث ذلك مستقبلاً.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج