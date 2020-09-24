السيارات تركية المنشأ تقود مبيعات السوق المصرية للصعود

شاهندة إبراهيم – نجحت السيارات تركية المنشأ في صدارة قائمة مركبات الركوب الأكثر مبيعًا خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يوليو الماضي من العام الجاري، ويأتي على رأسها تويوتا كورولا وفيات تيبو، بفضل تمتعهما بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية وفق بنود اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأنقرة.

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وتربعت السيارة اليابانية تويوتا كورولا القادمة من مصانع الشركة الأم في تركيا، على قائمة الطرازات الأكثرمبيعًا خلال الفترة المذكورة، بحجم بيع وصل إلى 7 آلاف و451 وحدة.

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ويُشار إلى أن أسعار العلامة اليابانية العريقة قد تراجعت مطلع يناير 2020 بفضل حصولها على زيرز جمارك، بقيم تراوحت بين 10 وحتى 19 ألف جنيه.

وفي يوليو الماضي، أعلن وكيلها المحلي الممثل في شركة تويوتا إيجيبت عن موديلات 2021 من أيقونته الشهيرة والتي جاءت بنفس أسعار نسخة 2020، لتبدأ من 290 ألف جنيه للفئة الأولى، والثانية بقيمة 315 ألف جنيه، والفئة الثالثة بنحو 350 ألف جنيه، والرابعة 400 ألف جنيه، أما الخامسة الأعلى تجهيزًا 450 ألف جنيه.

وأمنت العلامة الإيطالية فيات تيبو لنفسها مكانة مميزة في قائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال الفترة المنتهية من 2020، بعدما نجح وكيلها المحلي في تسويق نحو 5 آلاف 873 سيارة.

والجدير بالذكر أنها حصلت على تخفضيات سعرية هائلة في مطلع العام الجاري بعد نفاذ الشريحة النهائية من اتفاقية الشراكة التركية مع مصر، تراوحت بين 15 إلى 25 ألف جنيه.

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وطرحت شركة داينامكس أوتو، وكلاء العلامة اللإيطالية في السوق المصرية، السيارة فيات تيبو مود\يلا 2021 بأسعار 191 ألف و900 جنيه للفئة الأولى، و206 ألف و900 جنيه للفئة الثانية، و 252 ألف و900 جنيه للفئة الثالثة، 287 ألف و900 جنيه للفئة الرابعة.

فيما قدمت الشركة فئتي الهاتشباك بسعر يبدء من 272 ألف و900 جنيه، 312 ألف و900 جنيه للفئة الكاملة.

ووفر الوكيل المحلي للعلامة الإيطالية خلال اليومين الماضين، السيارة فيات تيبو فئة الهاي لاين بإضافات جديدة لعملاء السوق المصرية، وقد تم تزويدها بشاشة كبيرة 7 إنش بدلًا من 5 إنش في النسخة القديمة، إلى جانب تدعيمها بإضاءة زينون.

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