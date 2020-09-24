وزيرة التجارة: طرح 7 مجمعات صناعية أكتوبر المقبل وتسوية متأخرات دعم المصدرين خلال 6 أشهر

بكر بهجت _ قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الحكومة بصدد طرح 7 مجمعات صناعية في مختلف المحافظات خلال أكتوبر المقبل.

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جاء ذلك وفق بيان، خلال الندوة الرقمية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «مستقبل الصناعة ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي».

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وأضافت وزيرة التجارة، أنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح والاطلاع علي اشترطات هيئة التنمية الصناعية وكافة المرافق تمهيداً للطرح، مشيرة إلى أن مساحات المصانع متنوعة وتبدأ من 45 متر مربع فيما تصل مساحة الهنجر الواحد من 600 الي 900 متر مربع.

وأوضحت جامع، أن الدولة على وشك الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة بإجمالي 4311 مصنع حيث بلغت نسب إنجاز الأعمال لبعض المجمعات 100%، لافتا أن محافظات الصعيد تستحوذ علي النسبة الأكبر من خطة طرح المصانع.

وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، عن الانتهاء من قانون يمنح رئيس مجلس الوزراء المصري سلطة الغاء الضريبة العقارية علي المصانع.

وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة كونها أكثر القطاعات مساهمة في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية.

وأضافت، أن الوزارة تستهدف تقليل الواردات وزيادة الإنتاج الصناعي بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا في الصناعات المحلية.

وأكدت أن أزمة كورونا العالمية أثرت في تنفيذ خطط الوزارة للتنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات حيث أعطت الوزارة الأولوية للخروج بتدابير عاجلة وحلول لمواجهة تبعات الأزمة اقتصاديا واجتماعات من خلال دعم الشركات والحفاظ على الأسواق التصديرية من خلال برامج المساندة التصديرية وتحفيز الصادرات وتوفير المستلزمات الطبية والادوية وبرامج دعم العمالة اليومية ومتابعة حركة النقل والمواني بجانب مبادرات لتوفير السيولة النقدية لتعزيز قدرت الشركات في مجابهة الأزمة.

وأوضحت وزيرة التجارة أن نتيجة لاستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وعودة العمل بكافة القطاعات بالدولة بدأت الوزارة في وضع برامج وخطط جديدة للتعايش مع جائحة كورونا وزيادة معدلات التصدير خاصة لأسواق إفريقيا والدول العربية.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجهات للحكومة بسرعة الانتهاء من تسوية دعم المصدرين خلال أقل من 6 أشهر، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي اجتمع مؤخراً مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية وعدد من البنوك الوطنية من أجل توفير الدعم للمصدرين.

وأشارت إلى أن نسب صرف المساندة التصديرية في الفترة الماضية من جائحة كورونا زادت من 10% إلى 30% من إجمالي الدعم فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه 5 ملايين جنيه، مؤكدة أن الوزارة تدرس حاليا وضع أليات جديدة للمساندة التصديرية من خلال حوافز غير نقدية لبعض القطاعات ومنها دعم الشحن والاشتراك في المعارض الرقمية ومنصات الترويج للصادرات في مصر والخارج.

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وأكدت نيفين جامع، أن ملف الصادرات من أكثر الملفات التي تدعمها الدولة حالياً نظراً لأهميتها في توفير النقد الاجنبي من خلال تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار.

وقالت «جامع»، إن الوزارة عقدت اجتماعات مع 13 مجلس تصديري بجانب تكليف مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بتوفير فرص تسويقية وتصديرية والتواصل مع المجتمع الصناعي المحلي لدفع الصادرات.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على دعم الصناعة من خلال الحوافز غير الضريبية والتي تقوم علي تيسير الاجراءات ومنها الحصول علي السجل الموقت ورخص التشغيل بجانب ضوابط جديدة لضم القطاع غير الرسمي وهو ما يخدم التنمية الصناعية.

وأضافت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في التنمية الصناعية والتيسيرات في المعاملات الضريبية ومنها تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية وتيسير القواعد والاجراءات وتغيير الكثير من السياسات الخاصة بالصناعة في التراخيص والسجل الصناعي.

ولفتت إلى أن قانون الضرائب الجديد والذي تجري اعداد لائحته التنفيذية حالياً يتضمن العديد من الحوافز الضريبية منها ضريبة مقطوعة للمشروع الذي لا يزيد حجم مبيعاته سنويا 10 ملايين جنيه بواقع 7 الاف جنيه سنوياً بجانب حوافز عديدة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها وضع تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تيسير الحصول علي التمويلات.

كما تحدثت وزيرة التجارة عن خطة الدولة في تغير سيارات الميكرباص للعمل بالغاز الطبيعي، بجانب وضع استراتيجة وخطة عمل خلال المرحلة المقبلة للسيارات الكهربائية في مصر.

من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي دور القطاع الخاص الوطني في مساندة خطط الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وزيادة حجم التجارة.

وشدد «فوزي»، علي ضرورة مساندة الدولة للمنتجين ورفع قدرتهم التسويقية زيادة تنافسية المنتج الوطني، مشيداً بمبادرات الحكومة لمساندة التصدير واعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتشجيع دخول المطورين الصناعيين ونقل التجربة الناجحة للمطورين العقاريين في التنمية الصناعية حيث يوجد 6 شركات مطور صناعي فقط.

وأكد «فوزي»، على ضرورة دخول المطور الصناعي يعطي زخم كبير في توفير الأراضي المرفقة ويساهم في النهوض بالصناعة الوطنية من خلال المنافسة واتاحة تسهيلات جديدة وتسويق الاستثمار الصناعي ما يعمل علي زيادة الانتاج وتقليل فاتورة الاستيراد وجذب الاستثمار الأجنبي.

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