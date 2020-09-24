قبول دعوى ضد الرئيس السابق لفولكس فاجن بتهمة التلاعب في السوق

وكالات _ أعلنت محكمة الاستئناف في مدينة براونشفايج الألمانية اليوم قبول دعوى قضائية جديدة ضد ميشائيل فينتركورن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، بتهمة التلاعب في السوق.

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تجدر الإشارة إلى أن القضاء الألماني كان قبل بالفعل دعوى ضد فينتركورن بتهمة الاحتيال في قضية فضيحة التلاعب بقيم عوادم سيارات الديزل.

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وسيحاكم أيضا في قضية أخرى بناء على تأخره في إخطار المستثمرين بملابسات قضية الديزل.

وأوضحت المحكمة أنه يُعْتَقَد أن فينتركورن تعمد عدم إخطار سوق المال في الوقت المناسب، رغم علمه بتركيب أجهزة غير مشروعة لغلق إصدار الانبعاثات والمخاطر المالية الكبيرة التي لاحت منذ ربيع عام 2015. وأضافت المحكمة أنها قبلت الدعوى المرفوعة من الادعاء العام في براونشفايج بدون أن يغير ذلك في القضية الرئيسية.

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وكان الإدعاء العام اتهم أيضا هربرت ديس، الرئيس التنفيذي الحالي لفولكس فاجن، بالإضافة إلى هانز ديتر بوتش، رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على المجموعة، بالتلاعب في السوق، لكن الإجراءات الجنائية ضد الاثنين تم وقفها مقابل دفع 5ر4 مليون يورو من كل منهما.

وكان بوتش يشغل منصب المدير المالي للشركة إبان الكشف عن قضية العوادم.

كان سهم فولكس فاجن انهار مؤقتا في أعقاب الكشف عن التلاعب في عوادم ملايين من سيارات الديزل في سبتمبر 2015، ولهذا يرى المستثمرون أنهم خُدِعُوا وطالبوا في دعوى بالحق المدني بتعويضات عن الضرر وصلت قيمتها إلى مليارات اليورو.

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