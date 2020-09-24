لاري كودلو: البيت الأبيض يضع صفقة تيك توك تحت تدقيق شديد

_ قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن عرض وولمارت وأوراكل لشراء تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير تيك توك يخضع لتدقيق شديد. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأضاف لاري كودلو أن موقف الحكومة الصينية حيال الصفقة غير واضح بعد. اضغط لتحميل العدد السابع والأربعون من نشرة دوت الخليج Advertisements تقول بايت دانس إنها أبرمت اتفاقا أوليا مع الشركتين بشأن منصة تيك توك المملوكة لها، وإنه مرهون بموافقة كل من الولايات المتحدة والصين، لكن تفاصيل بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع البيت الأبيض لا تزال غير واضحة ولم توضع اللمسات النهائية عليها بعد. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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