464 مليار جنيه زيادة في ودائع البنوك خلال 6 أشهر

أمنية إبراهيم – ارتفعت ودائع بنوك القطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي المصري، بحوالي 464 مليار جنيه، في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 4.7 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2020، مقابل 4.236 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

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فيما زادت ودائع البنوك بنحو 97 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغت في نهاية مايو 2020، نحو 4.603 تريليون جنيه.

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واستحوذت الودائع غير الحكومية، على الجانب الأكبر من الزيادة، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، حيث ارتفعت بحوالي 333 مليار جنيه خلال النصف الأول، لتصل إلى 3.956 تريليون جنيه في يونيو، مقابل 3.623 تريليون في ديسمبر.

فيما سجلت الودائع الحكومية ارتفاعا بحوالي 130.8 مليار جنيه، لتبلغ 744.4 مليار جنيه مقابل 613.6 مليار جنيه في نهاية 2019.

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وبحسب التقرير الشهري، بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 3.282 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو، مقابل 2.960 تريليون جنيه في ديسمبر 2019، بزيادة قيمتها 322 مليار جنيه.

وبلغت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية نحو 2.790 تريليون جنيه بزيادة قيمتها 318 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020، حيث بلغت 2.472 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، ليستحوذ على معظم الزيادة في الودائع غير الحكومية.

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