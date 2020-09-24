الأسهم الأمريكية تقلص من خسائرها بدعم آمال حزمة التحفيز الاقتصادي

وكالات _ سجلت الأسهم الأمريكية أعلى مستوياتها لتداولات اليوم وسط تكهنات باستئناف المحادثات حول جولة جديدة من حزمة التحفيز الاقتصادي وسط المخاوف المتزايدة من عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

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هذا وتقلص الأسهم من خسائرها بعد أن قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها تحدثت مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين أمس وأعربت عن أملها في أن تكون هناك جولة أخرى من المفاوضات.

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال منوتشين أن الاقتصاد الأمريكي لايزال بحاجة إلى حزمة التحفيز المستهدفة.

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كما كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ اليوم، بأنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى دعم مالي إضافي.

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