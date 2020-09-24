عاجل.. البنك المركزي المصري المصري يفاجئ الأسواق ويخفض الفائدة نصف نقطة مئوية

أمنية إبراهيم – في خطوة مفاجئة، أقر البنك المركزي المصري المصري، خفضا جديدا في أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، قبل قليل، لتنخفض أسعار الفائدة من مستوى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، إلى 8.75% و 9.75% على التوالي.

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وجاء قرار البنك المركزي المصري، معاكسا لتوقعات محللي الاقتصاد الكلي وخبراء الخزانة، والذين توقعوا الإبقاء على أسعار الفائدة لتعزيز جاذبية سوق الدين المحلي لاستقطاب مزيد من التدفقات الأجنبية في ضوء تأثر بعض الروافد الهامة للنقد الأجنبي ومنها السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

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وبذلك يكون البنك المركزي المصري المصري قد خفض أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 3.5 نقطة مئوية، منذ بداية أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، حيث أجرى خفضا مفاجئا بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، يوم 16 مارس الماضي، ضمن حزمة تدابير وإجراءات كبيرة اتخذها المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ومجتمع الأعمال.

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