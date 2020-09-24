صندوق النقد: ندفع بقوة نحو تمديد مبادرة مجموعة العشرين لتخفيف الديون

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_ قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اليوم الخميس إن الصندوق يدفع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بقوة نحو تمديد مبادرة لتجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية بالنسبة لدول العالم الأشد فقرا لما بعد نهاية العام.
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وقال رايس في إفادة دورية إن صندوق النقد يدعو أيضا المقرضين من القطاع الخاص إلى المشاركة في مبادرة تخفيف أعباء الديون التي أقرها قادة مجموعة العشرين في أبريل.
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