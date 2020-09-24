احتواء الضغوط التضخمية والتطورات المحلية والعالمية أبرز دوافع خفض الفائدة

أمنية إبراهيم – قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، قبل قليل، خفض كل من: سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪و9.25٪ على الترتيب.

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كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.

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وذكر بيان السياسة النقدية، الصادر قبل قليل، أن القرار جاء في ضوء احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية.

وأكد اتساق القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأن خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

ولفت البيان إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بنحو 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل – بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما.

وأضاف أن استمرار انخفاض التضخم جاء مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وجاء ذلك مدفوعا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي للشهر الثاني على التوالي.

ولفت إلى أن المعدل الشهري للتضخم في الحضر ظل يعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي، وفي ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.

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وأشار البيان، إلى أن البيانات الأولية أظهرت بلوغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بمعدل 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.

ولفت البيان، إلى تسجيل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بمعدل 7.7% خلال الربع الأول من ذات العام، وأرجع ذلك إلى التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي.

وأكد أن البيانات تشير إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام ذات العام.

وعلى الصعيد العالمي، ذكر بيان السياسة النقدية، أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

وأكدت لجنة السياسة النقدية استمرارها في متابعة كافة التطورات الاقتصادية، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

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