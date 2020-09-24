وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم صعود أسهم التكنولوجيا

_ حققت وول ستريت ارتفاعا بعد جلسة متقلبة يوم الخميس، إذ زاد الإقبال على أسهم التكنولوجيا المنكوبة بعد بيانات أظهرت زيادة في مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة، وهو ما أحيا الثقة في تعافي الاقتصاد حتى رغم ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 52.31 نقطة، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 26815.44 نقطة.

اضغط لتحميل العدد السابع والأربعون من نشرة دوت الخليج

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 9.67 نقطة، أو 0.3 بالمئة.

Advertisements

إلى 3246.59 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك 39.28 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 10672.27 نقطة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج