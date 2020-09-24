رئيس الفيدرالي يحذر من تأخر التوصل لحزمة تحفيز إضافية

وكالات _ حذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” من أن الفشل في تقديم المزيد من المساعدات الحكومية للأسر يهدد بموجة من التعثر عن سداد الرهون العقارية وعمليات طرد الأمريكيين من منازلهم.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال رئيس الفيدرالي خلال شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، إن إنفاق الأسر الأمريكية حالياً ربما يعتمد على استخدام ما تبقى من أموال من حزمة الـ2.3 تريليون دولار التي أقرها الكونجرس في مارس الماضي.

اضغط لتحميل العدد السابع والأربعون من نشرة دوت الخليج

وتأتي تحذيرات “باول” في سياق تأكيده على مدى الحاجة لتمرير حزمة التحفيز الإضافي وسط استمرار جمود المفاوضات بين أعضاء الكونجرس بشأن الصفقة الرامية لدعم الاقتصاد من تداعيات الوباء.

Advertisements

وتابع رئيس الفيدرالي: يكمن الخطر في أن المواطنين سيستخدمون هذه الأموال، وفي نهاية المطاف سيضطرون إلى تقليص الإنفاق وربما يفقدون منازلهم.

وأضاف أن هذا هو الخطر السلبي الذي قد ينتج عن عدم اتخاذ المزيد من تدابير التحفيز.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج