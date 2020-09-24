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رئيس الفيدرالي يحذر من تأخر التوصل لحزمة تحفيز إضافية

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وكالات _ حذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” من أن الفشل في تقديم المزيد من المساعدات الحكومية للأسر يهدد بموجة من التعثر عن سداد الرهون العقارية وعمليات طرد الأمريكيين من منازلهم.

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وقال رئيس الفيدرالي خلال شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، إن إنفاق الأسر الأمريكية حالياً ربما يعتمد على استخدام ما تبقى من أموال من حزمة الـ2.3 تريليون دولار التي أقرها الكونجرس في مارس الماضي.

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وتأتي تحذيرات “باول” في سياق تأكيده على مدى الحاجة لتمرير حزمة التحفيز الإضافي وسط استمرار جمود المفاوضات بين أعضاء الكونجرس بشأن الصفقة الرامية لدعم الاقتصاد من تداعيات الوباء.

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وتابع رئيس الفيدرالي: يكمن الخطر في أن المواطنين سيستخدمون هذه الأموال، وفي نهاية المطاف سيضطرون إلى تقليص الإنفاق وربما يفقدون منازلهم.

وأضاف أن هذا هو الخطر السلبي الذي قد ينتج عن عدم اتخاذ المزيد من تدابير التحفيز.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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