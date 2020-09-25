أشرف القاضي: استمرار تحسن المؤشرات يدعم خفض الفائدة مجددا في الشهور المقبلة

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن تراجع معدل التضخم واستمرار تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية رغم أزمة كورونا ، وجاذبية الاستثمار في أدوات الدين بمصر بالمقارنة بالدول المنافسة أبرز أسباب خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ولفت القاضي، إلى أن تراجع معدل التضخم بنهاية أغسطس الماضي إلي أدنى مستوى له في 9 أشهر، كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا في حين تتراجع معظم المؤشرات الاقتصادية لدول العالم.

Advertisements

اضغط لتحميل العدد السابع والأربعون من نشرة دوت الخليج

وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر، سيؤدى إلى المزيد من خفض الفائدة في الفترة المتبقية من العام الجاري 2020، متوقعا تراجع أسعار العائد على الجنيه لمعدلاتها الطبيعية قبل يناير 2011.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار نصف نقطة مئوية، لتتراجع إلى 8.75% و9.75% على التوالي.