إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
ولفت القاضي، إلى أن تراجع معدل التضخم بنهاية أغسطس الماضي إلي أدنى مستوى له في 9 أشهر، كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا في حين تتراجع معظم المؤشرات الاقتصادية لدول العالم.
اضغط لتحميل العدد السابع والأربعون من نشرة دوت الخليج
وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر، سيؤدى إلى المزيد من خفض الفائدة في الفترة المتبقية من العام الجاري 2020، متوقعا تراجع أسعار العائد على الجنيه لمعدلاتها الطبيعية قبل يناير 2011.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار نصف نقطة مئوية، لتتراجع إلى 8.75% و9.75% على التوالي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أشرف القاضي: استمرار تحسن المؤشرات يدعم خفض الفائدة مجددا في الشهور المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.