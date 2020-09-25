أمازون تطلق منصتها لألعاب الفيديو على الطلب

_ أعلنت مجموعة “أمازون” أمس إطلاق منصتها لألعاب الفيديو على الطلب “لونا” التي ستتيح للاعبين الحصول مباشرة على ألعابهم المفضلة عن طريق الحوسبة السحابية على الجهاز الذي يريدونه.

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ومع هذه الخدمة الجديدة، تسعى المجموعة المملوكة لجيف بيزوس للتنافس في هذه السوق المقدّرة قيمتها بمليارات الدولارات، مع “جوجل” التي أطلقت منصتها لألعاب الفيديو عبر نظام الحوسبة السحابية في نوفمبر 2019، و”مايكروسوفت” التي أطلقت أخيرا خدمة “كلاود غايمينغ” للمشتركين في مكتبتها الإلكترونية.

وجرى الإعلان عن اشتراكين: “لونا +” بسعر يبدأ بـ5,99 دولارات شهريا، وهي تتيح للمستخدمين الاستفادة من عدد غير محدد من ساعات اللعب ومكتبة واسعة من ألعاب الفيديو إضافة إلى قناة “يوبيسوفت” بموجب شراكة مع الشركة الفرنسية المطورة لألعاب الفيديو، والتي لم يُكشف عن سعرها بعد.

وعلى سبيل المقارنة، يكلف الاشتراك بخدمة “ستاديا برو” من “غوغل” 9,99 دولارات شهريا، أما في “إكس بوكس غايم باس ألتيمت” التي تشمل منصة للألعاب عن بعد من “مايكروسوفت”، فيمكن الاستفادة منها مقابل 14,99 دولارا في الشهر.

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وستُطرح لوحة تحكم يدوي (جايم باد) خاصة بمنصة “لونا” مقابل 49,99 دولارا. وستعمل مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحواسيب “ماك” أو أجهزة “فاير تي في” وأيضا مع تطبيقات لـ”آي فون” و”آي باد”، ولاحقا مع الأجهزة العاملة بنظام “أندرويد”.

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