الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة وسط ترقب للمزيد من التحفيز الأمريكي

_ ارتفعت الأسهم اليابانية، لتقتفي أثر صعود وول ستريت أمس إذ تفوقت الآمال بشأن المزيد من التحفيز الأمريكي على بعض المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي.

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وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.51 بالمئة إلى 23204.62 نقطة. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 بالمئة إلى 1634.23.

لكن في الأسبوع، هبط المؤشر القياسي 0.67 بالمئة إذ يحذر بعض المحللين من أن المخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا قد تقيد صعودا إضافيا للأسهم اليابانية.

وتلقت المعنويات الدعم خلال الجلسة، إذ قال مشرع أمريكي كبير إن الديمقراطيين في مجلس النواب يعكفون على حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا بحجم 2.2 تريليون دولار قد يتم التصويت عليها الأسبوع القادم.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا المتطورة اليابانية لتقتفي أثر مكاسب لكبرى الشركات الأمريكية مثل أبل وأمازون.كوم ونفيديا وفيسبوك.

وقال متعاملون ومحللون إن المستثمرين أقبلوا على شراء الأسهم قبل الجولة القادمة من إعلانات أرباح الشركات لضمان تأهلهم للحصول على توزيعات الأرباح من حيازاتهم.

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وبين أكبر 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس، تصدر سهم كينيس لصناعات المكونات الكهربائية الأسهم الرابحة مرتفعا 2.16 بالمئة وتلاه سهم تويوتا موتور لصناعة السيارات الذي زاد 1.73 بالمئة.

وتزيل قائمة الأسهم سكك حديد شرق اليابان الذي انخفض 3.56 بالمئة وسهم سكك حديد وسط اليابان الذي تراجع 2.85 بالمئة.

وتقدم 148 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 69 سهما اليوم.

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