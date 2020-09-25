ارتفاع عجز ميزانية بريطانيا إلى 222 مليار دولار

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بلومبرج _ كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة، أن معدل اقتراض حكومة بريطانيا ارتفع إلى 173.7 مليار جنيه استرليني (222 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي، مع استمرار ارتفاع تكاليف جائحة فيروس كورونا المستجد.
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وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا اليوم الجمعة، أن عجز الميزانية في شهر أغسطس وحده بلغ 35.9 مليار جنيه استرليني.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن إجمالي ما اقترضته الحكومة البريطانية منذ بدء فرض الاغلاق الوطني للتصدي للجائحة في مارس الماضي يفوق ما اقترضته خلال عام كامل في أعقاب الأزمة المالية خلال عامي 2008 و 2009 .
وصدرت هذه البيانات بعد يوم من إعلان وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن خطة بقيمة 5 مليار جنيه استرليني لانقاذ الملايين من فرص العمل والأعمال من حدوث أزمة اقتصادية خلال الشتاء المقبل، حيث ينذر ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بعرقلة اقتصاد بريطانيا.
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