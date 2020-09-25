الري تواصل حملات إزالة التعديات علي المجاري المائية بمختلف المحافظات

تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن إستمرار موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات.

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وتضمنت الإزالات تنفيذ (281.017) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (405) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري.

وقام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (67) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (208) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (130) إزالة على منافع الصرف.

وأفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ (67 ) إزالة خلال ألأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2020 شملت (15 ) إزالة بمحافظة القاهرة و( 7) إزالة بمحافظة الجيزة و (22)إزالة بمحافظة أسيوط و(2)إزالة بمحافظة سوهاج و(11)إزالة بمحافظة قنا و(3) إزالة بمحافظة الأقصر و(7) إزالة بمحافظة أسوان ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (56235) إزالة .

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (208) مخالفة خلال الأسبوع من شهر سبتمبر شملت إزالة (36) إزالة بمحافظة الغربية و (17) إزالة بمحافظة القليوبية و (42) إزالة بمحافظة المنوفية و (44) إزالة بمحافظة أسيوط و (21) إزالة بمحافظة سوهاج و (3) إزالة بمحافظة أسوان و (45) إزالة بمحافظة الشرقية ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (146924) إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الاسبوع من شهر سبتمبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى و القبلى بلغت (130) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في ( 5 ) محافظات .

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وقد تضمنت تنفيذ ( 21) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات (الشرقية 16 إزالة – الدقهلية 5 إزالات، بالإضافة لتنفيذ 90 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بنى سويف 90 إزالة ، إلى جانب تنفيذ 19 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات ( أسيوط 8 إزالات – سوهاج 11 إزالة ) هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 77858)

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

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