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تراجع حاد لإنتاج السيارات في بريطانيا خلال أغسطس

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وكالات _ أظهرت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا اليوم الجمعة، تراجع إنتاج السيارات في البلاد بشكل حاد خلال أغسطس الماضي، بعد تعثر جهود انعاش القطاع في ظل تفشي جائحة .

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وتراجع حجم الإنتاج بنسبة 44.6 بالمئة في أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم انتاج 51 ألف و39 سيارة فقط من خطوط الإنتاج، وسط تراجع الطلب من الأسواق الخارجية والانخفاض الحاد في الانتاج المخصص للأسواق المحلية.

وانخفض حجم الإنتاج المخصص للأسواق المحلية بنسبة 58.3 بالمئة سنويا، فيما تراجع الإنتاج المخصص للتصدير بنسبة 41.1 بالمئة.

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وبالنسبة للعام الجاري حتى الآن، انخفضت معدلات إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 40.2 بالمئة بواقع خسارة تبلغ 348 ألف و821 سيارة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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