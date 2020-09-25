إيطاليا تسعى لمنع الشركات من إبرام اتفاقيات مع هواوي

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وكالات _ ذكرت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية اليومية أن حكومة إيطاليا ربما تسعى لمنع شركات في البلاد من إبرام اتفاقيات مع شركة “هواوي” الصينية للتكنولوجيا، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة.
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وتم تحديد السياسة الحكومية في اجتماع بين رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي ورؤساء أحزاب الائتلاف ووزراء.
وكانت مراجعة لسياسة الحكومة جرت أواخر العام الماضي قد نصحت الحكومة بأن تنظر “بشكل جاد للغاية” في منع شركة “هواوي” وشركات معدات صينية أخرى من شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة من العمل في إيطاليا.
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