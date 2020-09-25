أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات اعتبارا من 25 سبتمبر 2020. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتم التجديد لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة رئيسا تنفيذي، ويحيى أبو الفتوح، نائبا لرئيس مجلس إدارة – تنفيذي، وداليا الباز نائبا لرئيس مجلس إدارة – تنفيذي. Advertisements وضم تشكيل المجلس عضوية كل من: سحر السلاب، وعلي فهمي الصعيدي، وشريف جوزيف وهبة، وأحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان، وعاطف أحمد حلمي نجيب، ومحمد هاني محمود صلاح الدين، أعضاء غير تنفيذيين. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نص قرار تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة عكاشة ونائبيه أبو الفتوح والباز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.