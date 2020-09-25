نص قرار تشكيل مجلس إدارة بنك مصر برئاسة الإتربي ونائبيه المغربي وعبد الوهاب

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر، لمدة 3 سنوات اعتبارا من 25 سبتمبر 2020. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتم التجديد لرئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي رئيسا تنفيذي، وعاكف المغربي، نائبا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وحسام عبد الوهاب نائبا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي. وضم تشكيل المجلس عضوية كل من: أحمد علاء الدين علي الجندي، وتامر عبد العزيز شحاته جاد الله، والمستشار محمد فوزي عبد الباري عصر، ومحمد سيف النصر، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل، وميرنا عارف، أعضاء غير تنفيذيين. Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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