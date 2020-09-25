الارشيف / مال وأعمال

إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز نصف مليون

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

_ قالت فرنسا إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس تجاوز النصف مليون بعد أن سجلت 15797 حالة جديدة مؤكدة يوم الجمعة، وهو أقل من الرقم القياسي الذي سجلته يوم الخميس وبلغ 16096.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للحالات الآن وصل إلى 513034.

وزاد عدد الوفيات اليومية بسبب المرض بواقع 150 أي أعلى بثلاثة أمثال من مستوى الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الوفيات 31661.

Advertisements

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز نصف مليون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا