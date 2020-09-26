واردات وصادرات السيارات في الصين تشهد المزيد من الانتعاش في أغسطس 2020

شينخوا _ أظهرت بيانات واردة من اتحاد الصين لمصنعي السيارات أن واردات وصادرات السيارات في البلاد واصلت انتعاشها في أغسطس، بزيادة 9.2 في المائة على أساس شهري.

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وذكر الاتحاد المذكور نقلا عن بيانات الجمارك أن إجمالي حجم الواردات والصادرات الشهر الماضي بلغ 13.48 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4.1 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت واردات السيارات بنسبة 10.6 في المائة إلى 7.11 مليار دولار في أغسطس، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 7.6 في المائة إلى 6.37 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وذكر الاتحاد أنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بلغ إجمالي واردات وصادرات السيارات 87.39 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 16.3 في المائة على أساس سنوى، ولكنه تقلص عن الانخفاض المسجل في الفترة من يناير إلى يوليو.

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وبدأت سوق السيارات في الصين، والتي تضررت جراء كوفيد-19، في الانتعاش في أبريل بفضل الطلب المكبوت والسياسات الداعمة، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي. وأدى هذا إلى إنهاء انكماش استمر على مدار الـ21 شهرًا الماضي، وفقًا للاتحاد.

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