محمد بدير: إقرار قانون البنوك الجديد يعضد من مكانة الجهاز المصرفي

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قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن تصديق رئيس الجمهورية على قانون البنوك الجديد يعضد من مكانة الجهاز المصرفي المصري، حيث يهدف القانون إلى تعزيز قواعد الحوكمة مع ضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة الملاءة المالية للجهاز المصرفي عبر تعزيز السيولة في البنوك ورفع رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التأكيد على منع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في البنوك.
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وأكد بدير، أن قانون البنوك الجديد يعد أحد إنجازات البنك المركزي المصري حيث يساهم في مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية.
وأضاف العضو المنتدب لبنك عوده مصر: تم مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية في القانون الجديد، وهو ما ظهر جليًا في إدراج بابًا كاملًا عن البنوك الرقمية التي تعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة.
وأكد أن ذلك يتماشى مع خطط البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية.
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