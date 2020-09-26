السعودية تسجل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين في المملكة إلى 332.790 حالة. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأشارت الوزارة إلى تسجيل 769 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين في المملكة إلى 316.405 حالة. وسجلت الوزارة 30 حالة وفاة جديدة ليبلغ جمالي الوفيات بكورونا 4.655 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 11.730 حالة، منها 1.035 حالة حرجة. Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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