الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء والساحل الشمالي

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، فضلاً عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الخطوات التنفيذية لتنمية منطقة جنوب الوادي بتوشكي، حيث وجه بالإسراع في مشروعات تطوير وتأهيل منخفضات مفيض توشكى لما لها من انعكاسات على استصلاح الأراضي بالمنطقة والاستفادة منها.

كما استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع ترعة الحمام الخاص بتنمية الساحل الشمالي واستزراع 500 ألف فدان في الصحراء الغربية، حيث وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراعاة تطبيق المشروع في الإطار الشامل لجهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية، مع الاهتمام بدراسة وتدقيق جميع بيانات المشروع علميا وهندسيا بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض بعض جهود وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل وحسن إدارة الأراضي التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصةً وزارتي الري والزراعة، بالإضافة إلى جهود وزارة الأوقاف في رفع كفاءة ودعم قدرات العاملين بها، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بمنح مكافآت تميز علمي للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.

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