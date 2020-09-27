توكيلات السيارات.. لماذا تتأخر في جلب الطرازات الأحدث؟

شاهندة إبراهيم _ أكد عدد من وكلاء السيارات الأوروبية في السوق المحلية، أن المركبات القادمة لدول الشرق الأوسط تحتاج تزويدها بمواصفات معينة وإجراء تعديلات خاصة على المحرك، حتى تتماشى مع الأجواء والظروف ونوعية الوقود المستخدم (بنزين 92)، مشيرين في هذا الصدد إلى أن الصورة الذهنية بأن الكيانات العاملة في القطاع تتأخر في جلب الفئات الجديدة غير حقيقية.

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وأوضحوا أنه لو توافرت فرصة طرح الموديلات الجديدة في نفس توقيت عرضها على الساحة العالمية، فبكل تأكيد سينتهزها أي وكيل ويقتنصها ليصبح من الصفوف الأولى للمستوردين.

ولفتوا النظر إلى أنه كان هناك تحد من قبل بعض الشركات العاملة في السوق المصرية، بأن يطرحوا الفئات الجديدة بالتزامن مع عرضها عالميًّا، وهو ما حدث بالفعل ونجحوا في اختباره عبر تقديم 3 موديلات تنتمي لعلامات أوروبية عريقة خلال العام الجاري.

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وكشفوا عن أن مطلع أكتوبر القادم يحمل العديد من مفاجآت الطرازات الجديدة، موضحين أنه سيتم إزاحة الستار عن الأيقونات الحديثة كليًّا لخمس ماركات تجارية.

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وأوضحوا أن عددًا من الأيقونات الجديدة كليًّا التي من المرتقب طرحها في السوق المصرية ستقدم بسعر تنافسي على نحو يعزز مكانتها ولتصبح الأولى في فئتها.

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