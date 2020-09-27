خالد أبو المكارم: التواصل مع المستثمرين وتبني سياسة الخفض دفعة لحركة القطاع الصناعي

فاروق يوسف _ أشاد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس شركة مكارم تكس، بتوجه الحكومة لسداد مستحقات المصدرين بنهاية العام الجاري، وقال إن الحكومة تخطو خطوات إيجابية نحو التواصل مع المستثمرين لمساندة قطاعي الصناعة والتصدير.

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أضاف خالد أبو المكارم في تصريحات لحابي، إن الشركات كانت في أمس الحاجة لمثل هذا القرار، لما عليها من التزامات عديدة متمثلة في إقرارات ضريبية، ورسوم حكومية، والتزامات مالية، خاصة أنها كانت تعاني لمدة أشهر.

4 مليارات جنيه مستحقات 2000 شركة تصدير صناعات كيماوية

وذكر أن مستحقات المجلس تقارب 4 مليارات جنيه، لعدد 2000 شركة مصدرة. وأكد أبو المكارم أن صادرات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ستشهد نموًّا خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن تكون الانطلاقة الحقيقية في بداية 2021.

وقال: بعد التسهيلات المقدمة من الحكومة سيتمكن المجلس من تحقيق زيادة في الصادرات بنسبة لا تقل عن 15%، وقد تصل إلى 20% تزامنًا مع المزيد من التسهيلات، ومحاولة إصلاح ما خلفته تداعيات فيروس كورونا في صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري.

وعن اتجاه المركزي لخفض الفائدة، قال خالد أبو المكارم إن قرار خفض الفائدة نصف نقطة مئوية، صائب، ويخدم مكونات الاستثمار بما فيه من صناعة وتجارة، مضيفًا أن الخفض الحالي يأتي بمثابة مرحلة أولى تلزم مرحلة أخرى لإجراء خفض أكثر من ذلك.

ولفت أبو المكارم إلى مطالبة المجالس التصديرية أثناء اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي، بخفض فائدة القطاع الصناعي عن 8%، لدعم الصناعة أكثر من ذلك، وبالفعل أبدى محافظ البنك المركزي المصري تفهمه لهذه المطالبة، ووعد بأنه سيكون قيد الدراسة.

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وقال خالد أبو المكارم إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الشركات في شراء المعدات والآلات والمواد الخام اللازمة لاستكمال مشاريعها وإضافة أخرى جديدة.

ويستهدف المجلس التصديري زيادة صادراته العام الجاري بنسبة 8%، على الرغم من تراجعها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تمثل 16.2% لتسجل نحو 2.432 مليار دولار في مقابل 2.901 مليار دولار، وكذلك خلال يونيو لتبلغ 382 مليون دولار بنسبة تراجع تبلغ 16% عن نفس الشهر لعام 2019.

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