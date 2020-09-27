شريف الصياد: الحكومة تساعد المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة دون تخوف

فاروق يوسف _ وصف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس شركة تريدكو الصياد، قرارات الحكومة والبنك المركزي الصادرة يوم الخميس الماضي، بأنها رسالة طمأنة للمصدرين والمجتمع الصناعي، بما يعمل على زيادة ضخ رؤوس أموال جديدة دون تخوف، وزيادة نشاط الصادرات.

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وأوضح شريف الصياد في تصريحات لحابي، أن حصول المصدرين على مستحقاتهم خلال العام الجاري، ستخرج الشركات من موضع عنق الزجاجة الذي عانت منه عدة أشهر نتيجة أسباب كثيرة على رأسها تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أن المجلس التصديري للسلع الهندسية يعمل حاليًا على إعادة ضبط أسعار وتكاليف المنتجات حتى يتمكن من تعزيز التنافسية في الأسواق الخارجية، لا سيما أن السعر أحد العوائق التي تواجهه في التصدير لدول أوروبا.

الشركات في مرحلة الخروج من عنق الزجاجة نتيجة رد الأعباء نقدًا

ولفت إلى أن ذلك سيكون عبر خطة تعتمد على تعميق مكونات المنتج المحلي، بالإضافة إلى تنسيق مشترك مع وزارة التجارة والصناعة لزيادة تصدير 5 سلع من المنتجات الهندسية في مزيد من الأسواق، لافتًا إلى أن 80% من صادرات السلع الهندسية تقوم بتصديرها 10 شركات فقط.

وقال شريف الصياد إن متوسط مستحقات شركات المجلس يبلغ نحو 4 مليارات جنيه، وإن هذه الشركات لديها النية نحو التوسع وزيادة خطوط الإنتاج، وإجراء مفاوضات وشراكات مع مستثمرين أجانب، وذلك تحقيقًا لمستهدف الدولة فيما يخص تعزيز الصادرات.

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وأشار إلى أن خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ليس مؤثرًا بالقدر المطلوب، ولكنها إشارة لتوجه عام ينتهجه المركزي في الخطوات القادمة، منوهًا إلى أن القطاع الصناعي ما زال في حاجة إلى الخفض، وذلك لإجراء وتنفيذ المزيد من المشروعات، وضخ استثمارات جديدة ينتج عنها تنمية حقيقية تدعم الصناعة وتسهم في زيادة النمو الاقتصادي.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية في آخر بياناته أن صادرات القطاع إلى إفريقيا تسجل 450 مليون دولار سنويًّا تتنوع بين أجهزة منزلية وأجهزة كهربائية وإلكترونية وأدوات المطبخ، ومنتجات متنوعة.

وارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية خلال أول 8 أشهر من العام المالي الماضي لتسجل نحو 1.618 مليار دولار في مقابل 1.472 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2018/2019 بنمو قدره 10%.

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