البورصة تصعد 0.65% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.65%، ليتداول عند مستوى 10981 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.70%، ليتداول عند مستوى 67.45 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.47%، و 1.41% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 97.244 مليون جنيه على 127 شركة من خلال 3832 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 79 شركة مقابل تراجع 14 في حين لم تتغير أسعار 34.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.839 مليون جنيه، منها 2.095 مليون جنيه للأفراد، و743.675 ألف جنيه للمؤسسات.

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في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 2.470 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.520 مليون جنيه، مقابل 49.998 الف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 368.685 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 410.715 ألف جنيه، مقابل 42.030 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم رواد السياحة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 18.46%، تلاه سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 10.03%، ثم سهم المصرية للدواجن بنسبة 10%.

في حين تصدر سهم سماد مصر – ايجيفرت- قائمة الاكثر انخفاضا بنسبة 6.74%، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- بنسبة 4.19%، ثم سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 3.18%.

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