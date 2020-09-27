سداد مستحقات المصدرين وخفض الفائدة يحركان الأسواق

فاروق يوسف _ استقبل المستثمرون ورؤساء المجالس التصديرية، بالترحيب والتفاؤل، التوجيه الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي بسداد متأخرات المصدرين كافة البالغة نحو 20 مليار جنيه نقدًا بحلول نهاية العام الجاري، وكذلك إقرار البنك المركزي المصري المصري مساء نفس اليوم، خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

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أكد مستثمرون رصدت دوت الخليج آراءهم، أن هناك توجهًا واضحًا من الحكومة بتشجيع عمليات الاستثمار، ودفع الشركات نحو إقامة مشروعات جديدة، بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج، وتحريك حالة الكساد النسبية التي خلفتها تداعيات كورونا.

وأبدى رؤساء المجالس التصديرية تفاؤلهم بخطوات الحكومة لسداد مستحقاتهم، واتفقوا على أن ذلك يخدم توسعاتهم وخططهم نحو فتح مزيد من الأسواق الخارجية لضمان زيادات الصادرات وفق ما هو مستهدف.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أعلن عن وضع برنامج بالتعاون بين وزاراتي المالية والتجارة والصناعة لرد الأعباء التصديرية، على أن ينتهي الملف بالكامل قبل نهاية ديسمبر 2020، بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الحكومة تهدف إلى التيسير على جميع المصنعين للاستفادة من هذه المبالغ في ضخها لتدعيم قطاع الصناعة والتنمية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز الصادرات ونمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي المصري المصري، أقر خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، لتنخفض أسعار الفائدة من مستوى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، إلى 8.75% و 9.75% على التوالي.

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وبذلك يكون البنك المركزي المصري المصري قد خفض أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 3.5%، منذ بداية أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، حيث أجرى خفضًا مفاجئًا بواقع 3% دفعة واحدة، في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، يوم 16 مارس الماضي، ضمن حزمة تدابير وإجراءات كبيرة اتخذها المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ومجتمع الأعمال.

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