المنصور للتطوير تطلق مشروع ترو بمدينة نصر باستثمارات 700 مليون جنيه

تعتزم شركة المنصور للتطوير العقاري إطلاق مشروع “ترو” بمنطقة مدينة نصر، باستثمارات 700 مليون جنيه.

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وفي بيان، قال أمجد المنصور، مدير عام المبيعات بشركة المنصور للتطوير العقاري، إن مشروع “ترو” يقع على مساحة 9900 متر مربع وهو عبارة عن مشروع متكامل الخدمات، فهو يضم دور أرضي عبارة عن مول تجاري بالإضافة إلى جزء سكني بارتفاع 11 دورا سكنيا بمساحات متنوعة تتراوح بين 75 و 120 متر مربع.

وأضاف أن الشركة ركزت في هذا المشروع على التصميم والتنفيذ الذكي لكامل أجزاء المشروع، موضحا أن المشروع يتضمن شقق سكنية بمساحات 104 أمتار تتضمن 3 غرف نوم هو ما يعني استغلالا أمثل لكامل مساحة الوحدة وتبدأ الشركة الإنشاءات العام المقبل.

وأشار أمجد المنصور إلى أن استثمارات المشروع تبلغ 700 مليون جنيه ويتم تنفيذه على 6 مراحل بإجمالي 692 وحدة سكنية و 136 محلا تجاريا.

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أضاف، أن الشركة ساهمت بشكل كبير في توفير مشروعات عقارية متنوعة تخدم شريحة كبيرة من العملاء بالسوق العقاري، وذلك عبر تنفيذ مشروعات عقارية متكاملة الخدمات في عدة مناطق، منها المقطم والمعادي، حيث نفذت الشركة عدة مشروعات بتلك المناطق أبرزها “لوجور” و”أوريانا” وبيانستر” بالهضبة الوسطى في منطقة المقطم، ومشروع “جدران” بمنطقة دجلة الجديدة بالمعادي، بالإضافة لأحدث مشروعات الشركة وهو “ذا كي”.

ولفت أمجد المنصور إلى أن الشركة ركزت في مشروعاتها على الشريحة الأكبر بالسوق العقاري وهي شريحة متوسطي الدخل والتي تمثل النسبة الأكبر من السوق وتواجه نقصًا في المعروض من الوحدات التي تتناسب مع احتياجاتها السكنية وقدراتها الشرائية، مشيرا إلى اهتمام الشركة بدراسة وتحديد احتياجات تلك الشريحة في السكن وتلبية كافة تلك الاحتياجات.

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