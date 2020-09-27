مدحت قمر: قرار المركزي فرصة للعملاء المتعثرين لالتقاط أنفاسهم وتنشيط أمورهم المالية

فاروق يوسف _ قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن قرار المركزي الأخير يحمل في طياته العديد من الأهداف، منها استمرارية العلاقة بين العميل والبنك، وإعطاء فرصة لجميع العملاء المتعثرين الذين تأثروا بجائحة كورنا لالتقاط أنفاسهم مرة أخرى وتنشيط أمورهم المالية.

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أضاف في تصريحاته لحابي، أن مصرفه سيبدأ في إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية وتوزيع الأقساط لجميع عملائه الراغبين في تطبيق هذا النظام.

وأشار إلى أن البنك يسعى نحو استمرارية التعاون مع جميع عملائه، وأنه يطبق العديد من الآليات والسياسات التي تمكن العميل من سداد أقساطه شهريًّا بالصورة التي تلائمه، وذلك بعد دراسة حالته الائتمانية تفصيليًّا.

20.5 مليار جنيه محفظة قروض البنك.. والشركات تستحوذ على 90%

وقال قمر، إن البنك العقاري لديه عملاء ينتمون لمختلف الشرائح، وتبلغ محفظة القروض نحو 20.5 مليار منها 2 مليار للأفراد فقط، و18.5 مليار للشركات.

وأكد أنه يجري حاليًا التوسع في بعض الخدمات المالية المقدمة من البنك، خاصة فيما يخص نشاط التجزئة، وبعض الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، على رأسها نشاط الإنترنت البنكي، لافتًا إلى أن البنك نجح في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الفترة الماضية في هذا الاتجاه.

وقد وقع البنك العقاري مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اتفاقية لرفع التمويل الموجه لوحدات الإسكان الاجتماعي بقيمة 2 مليار جنيه خلال عامين.

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وقال قمر إن البنك نجح في ميكنة نحو 50% من المعاملات الخاصة بمنح التمويل العقاري، على أن يتم استكمال ميكنة جميع المعاملات خلال فترة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر كحد أقصى، وتمت زيادة عدد الوحدات الممولة شهريًّا من 50 إلى 200 وحدة شهريًّا.

وأكد أن عام 2020 شهد قيام البنك العقاري المصري العربي بضخ تمويلات جديدة قيمتها 250 مليون جنيه والمستهدف الوصول بها إلى 600 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.

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