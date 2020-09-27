البنوك تتأهب لمراجعة وإعادة هيكلة أقساط العملاء

فاروق يوسف _ تسعى البنوك لتنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة بمراجعة التسهيلات الائتمانية للعملاء وإعادة جدولة مديونياتهم بما يتناسب وتدفقاتهم الاستثمارية وقدرتهم على السداد.

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وأشاد عدد من رؤساء البنوك بهذا القرار ووصفوه بالإيجابي، لا سيما أنه يأتي لدعم العملاء الذين تأثروا بتداعيات أزمة كورونا.

وقالوا في تصريحات لحابي، إنه سيجري تنفيذ الآليات المطلوبة لأي عميل يرغب في تطبيق هذا النظام سواء كان أفراد أو شركات، على أن يتم تحديد موقف سداد لكل منهم بما يتوافق مع طبيعة أنشطتهم من ناحية وتدفقاتهم النقدية للفترات المقبلة من ناحية ثانية.

وأصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة.

ونصت التعليمات التي جاءت مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية التي بدأت قبل 6 أشهر، على قيام كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف جميع العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطًا على السيولة لدى الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبًا.

وأكدت التعليمات أيضًا، على قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال أحد البدائل التالية على سبيل المثال وليس الحصر: زيادة مدة التسهيلات الممنوحة، وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات وإمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة الأنشطة والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.

وشددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 24 مايو 2005، وكذلك التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد -دون وجود صعوبات مالية لدى العميل- فلا يعد ذلك مؤشرًا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.

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كما أكدت التعليمات على ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أي خسائر محتملة.

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