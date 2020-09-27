سارة جورج: البطل جروب تحقق 250 مليون جنيه مبيعات حتى سبتمبر الجاري

بكر بهجت _ حققت شركة البطل جروب للإسكان والتعمير مبيعات في مشروعاتها العقارية خلال العام الجاري، بنحو 250 مليون جنيه بتراجع عن المستهدف بنسبة 50% نتيجة التبعات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية وتأثر السوق خلال الأشهر الماضية، بحسب سارة جورج مديرة التسويق في الشركة، لافتة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت نشاطًا ملحوظًا في المبيعات ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية العام الجاري.

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وأضافت جورج في تصريحاتها لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة ركزت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية على إنجاز أكبر نسبة ممكنة من الإنشاءات في مشروعاتها، والتي تراوحت بين 70 إلى 80% وذلك حتى يتسنى لها تنفيذ خطة التسليمات خلال العام المقبل في 4 مشروعات والتي تأتي ضمن سلسلة مشروعات The Rocks، والتي تقيمها في التجمع الخامس والعبور والسادس من أكتوبر.

وأشارت إلى أن الشركة لديها خطة توسعية تسعى إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة تتضمن مشروعين أحدهما في العاصمة الإدارية الجديدة، والآخر في إحدى المدن الساحلية، موضحة أنه بالنسبة للمشروع المخطط له في العاصمة الإدارية فإن الشركة تفاضل بين قطعتي أرض بمساحات بين 25 إلى 50 فدانًا، سيتم الاستقرار على إحداها وتوقيع العقود الخاصة بها خلال الشهر المقبل.

وأضافت أن الشركة بدأت حاليًا في طرح البيع والحجز بالوحدات التجارية والطبية بمشروع «روك بلازا» الملحقة بالمشروعات السكنية بالإضافة إلى طرح البيع بالمشروع الطبي والتجاري «روك إيليت».

ووفق ما أعلنته الشركة خلال الأسبوع الماضي، فإنها تعمل حاليًا على 4 مشروعات بمدن التجمع الخامس والعبور والسادس من أكتوبر، هي «روك إيدن» بمدينة السادس من أكتوبر، ويقع على مساحة 34 فدانًا ويتكون من 946 وحدة سكنية منها 87 ڨيلا والباقي شقق سكنية، بمساحات تبدأ من 160 مترًا مربعًا حتى 320 مترًا مربعًا.

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وتابعت أن المشروع الثاني هو «روك فيرا» بالتجمع الخامس على مساحة 10 أفدنة ويتكون من 272 وحدة سكنية، وبمساحات تبدأ من 153 مترًا مربعًا حتى 285 مترًا مربعًا، أما المشروع الثالث فهو «روك ڨيل» والذي يضم ڨيلات مستقلة، توين هاوس، وتاون هاوس ويقع بالحي الخامس بمدينة العبور، وتبدأ المساحات به من 228 مترًا مربعًا، والمشروع الرابع هو مشروع «روك أيليت» التجاري الطبي الفندقي في التجمع الخامس.

وفي تصريحات سابقة له قال عماد دوس رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة في السوق المصرية تصل إلى نحو 9 مليارات جنيه، وتتنوع محفظتها لتشمل مشروعات في شرق وغرب القاهرة.

وكشف دوس عن قيام شركة “البطل للإسكان والتعمير” برفع رأسمالها المدفوع مؤخرًا من مليار إلى 1.5 مليار جنيه لتنفيذ خطتها التوسعية، لافتًا إلى أن الشركة سرعت من تنفيذ خطوة زيادة رأسمالها فى ضوء رغبتها الشديدة فى سرعة إنجاز سلسلة المشروعات القائمة بشرق وغرب القاهرة وتسليمها للعملاء قبل التوقيت المحدد للتسليمات.

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