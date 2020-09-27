البورصة تقلص مكاسبها الصباحية بمنتصف التعاملات بضغط مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ خفض مؤشر البورصة الرئيسي من مكاسبه الصباحية ليسجل 0.19% ارتفاعاً في منتصف التعاملات، متداولاً عند مستوى 10932 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.19%، ليتداول عند مستوى 66.85 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.71%، و 1.51% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 566.153 مليون جنيه على 174 شركة من خلال 22426 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 112 شركة مقابل تراجع 37 في حين لم تتغير أسعار 25.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب، وسجلوا صافي بقيمة 7.028 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 7.739 مليون جنيه، مقابل 711.406 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

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وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 5.009 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 5.367 مليون جنيه، مقابل 357.641 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 12.037 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 28.778 مليون جنيه، مقابل 16.740 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم رواد السياحة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 18.89%، تلاه سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 10.86%، ثم سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 10.53%.

في حين تصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.40%، تلاه سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.48%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 4.74%.

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