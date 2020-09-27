أحمد هيكل: مشروع المصرية للتكرير يوفر نحو مليار دولار سنويا

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، إن الفكرة الأساسية لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بالشركة المصرية، أحد شركات شركة القلعة القابضة للاستثمارات المتنوعة، هو تكسير المازوت منخفض القيمة وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل السولار والبنزين.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف هيكل في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد،إن هذا المشروع سيساهم في تقليل استيراد المنتجات البترولية، وتوفير العملة الأجنبية للدولة بما يقرب من 600 مليون إلى مليار دولار سنويًا.

وأكد أحمد هيكل أن المشروع يستهلك من المازون حوالي 3.5 مليون طن، و 1.3 مليون طن خام بترول، ويقوم بإنتاج 2.3 مليون طن سولار، و860 ألف طن بنزين عالي الأوكتين والنافتا، وأيضًا 80 ألف طن بوتوجاز.

Advertisements

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج