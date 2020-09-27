هيكل: 4.3 مليار دولار تكلفة إنشاء مجمع التكسير بمشاركة 35 مؤسسة مالية عالمية ومحلية

فاروق يوسف _ أكد الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس شركة القلعة القابضة للاستثمارات، أن شركته اكتسبت الخبرة في إنشاء وتأسيس 43 شركة بالإضافة إلى 39 شركة أخرى قامت بشرائها وتطويرها، علاوة على 6 شركات قام بتأسيسها.

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وأضاف هيكل في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، أن هذا الأمر ساهم في تدبير رأس المال لإنشاء وتمويل هذا المشروع والذي بلغت تكلفته الاستثمارية 4.3 مليار دولار في ظروف محلية وعالمية صعبة.

وتابع، كان لابد من العديد من المؤسسات المالية في توفير قروض تسهم في إنشاء مشروع بهذا الحجم، والتي بلغ عددها 35 مؤسسة عالمية من دول اليابان وكوريا والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وبعض دول الخليج، بالإضافة إلى 5 مؤسسات محلية

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