الخطوط القطرية تعلن عن خسائر 1.92 مليار دولار وسط أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأحد، عن خسائر بلغت سبعة مليارات ريال (1.92 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس، وسط أزمة كورونا التي تعصف بقطاع الطيران في أنحاء العالم.
وكشفت الشركة عن تسلمها 7.3 مليار ريال مقدما من مالكتها، الحكومة القطرية، بعد مارس وتحويلها إلى أسهم جديدة فيها.
وكانت قد نقلت صحيفة عن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، قوله إن شركته تجري محادثات مع إيرباص وبوينج لتأجيل طلبيات طائرات لعدة سنوات.
وصرح أكبر الباكر لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست "نجري مفاوضات معهما (الشركتين). لذا لا أريد التحدث عن ذلك. نعم سوف تؤجل لعدة سنوات ".
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