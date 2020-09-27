شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشى لبورصة البحرين بالمستهل بضغوط تراجع قطاعى البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.33 نقطة ليصل إلى مستوى 1450.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 286.1 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.92% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.32% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.78%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%، وصعد سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.88%.

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وكانت أكدت مجموعة جي اف اتش المالية، عن تحويل جميع الأرباح النقدية المتراكمة للمساهمين المدرجة أسهمهم في بورصة البحرين للسنوات السابقة وحتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2018 إلى صندوق الأرباح النقدية المتراكمة، والتي تتولى إدارته شركة البحرين للمقاصة التابعة لبورصة البحرين، والتي ستتولى مسئولية دفع الأرباح النقدية المتراكمة للمساهمين المستحقين لها.

وفي السياق ذاته، أعلنت 4 شركات مدرجة ببورصة البحرين، عن موعد عقد اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد البيانات المالية في 30 سبتمبر لعام 2020، وتبدأ الاجتماعات بشركة بنادر الفنادق يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر، يليه اجتماع شركة البحرين التكافل الدولية يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر، ثم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر، وبعده بيوم واحد اجتماع المؤسسة العربية المصرفية يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر.