شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الأحد باستثناء "السوق الرئيسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الرئيسي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.44% خاسراً 24.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5584.42 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% خاسراً 38.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6183.42 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.1% رابحاً 4.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4395.49 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسراً 0.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4446.83 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 338.7 مليون سهم بقيمة 45.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.1 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.65%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.60%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.49%، 0.45%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.11%.

وجاء سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.48%، يليه سهم شركة التمدين العقارية بنسبة 9.06%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 7.03%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.55% يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.48%، ثم سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 5%.

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وفي سياق متصل قال بنك الكويت الدولي، إن شركة الدولي للتأمين التكافلي، التابعة للمصرف، استملت كتاب من وسيط إعادة التأمين يتضمن إشعار البنك بتسوية مطالب تأمينية للمصرف ناشئة عن وثيقة تأمين تكافلي، وهو الأمر الذي سوف يترتب عليه استحقاق المصرف لمبلغ إجمالي وقدره 1.5 مليون دينار كويتي، مضيفة ويعزز هذا المركز المالي للبنك مع الأخذ في الاعتبار بأنه ليس بالضرورة أن يكون هذا المبلغ مؤشراً على نتائج البنك لفترة الربع الثالث لعام 2020 إلا بعد انتهاء مدققي الحسابات الخارجين من أعمال المراجعة، وموافقة الجهات المختصة على البيانات المالية.

وفي السياق ذاته قالت شركة التعمير للاستثمار العقاري، إنه بناء على قرار الإخلاء الإداري رقم 1 لسنة 2020، الصادر عن الوكيل المساعد في وزارة المالية والواجب النفاذ بشأن إخلاء موقع (ن-1) الكائن في الواجهة البحرية والمعروف بنادي الكورنيش، سوف تقوم شركة نادي الكورنيش البحري بتسليم الموقع المذكور إلى شركة المشروعات السياحية بموعد أقصاه 25 أكتوبر، وسوف يؤثر ذلك على إعادة تصنيف الإيرادات والمصاريف المتعلقة بعمليات نادي الكورنيش إلى عمليات غير مستمرة ابتداءً من البيانات المالية للربع الثالث من عام 2020،وانخفاض صافي الأرباح التشغيلية بنسبة تقارب 37% ابتداءً من الربع الرابع من العام 2020.

وفي سياق منفصل قالت شركة بيت الاستثمار الخليجي، إنها ستتقدم بشكوى إلى نيابة الشئون التجارية ضد استغلال اسم وشعار الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حسابات مجهولة، تقوم بمحاولة تسويق مشاريع استثمارية وهمية للأفراد والمؤسسات باسم "الخليجي".